3 июля 202006:40 Борис Максудов

В "Городах трудовой доблести" ковалась Великая Победа

В "Городах трудовой доблести" ковалась Великая Победа

Двадцати российским городам присвоили статус "Город трудовой доблести". Как проявляли себя в тылу жители этих населенных пунктов, и как проходил сбор подписей за присвоение этого звания?

Залпы салюта и фасад Новосибирского театра превращается в огромный экран. Световое шоу в честь долгожданного праздника. Новосибирск теперь официально носит статус "Города трудовой доблести". За это голосовали местные жители, и об этом говорят упрямые факты и цифры: 30 эвакуированных предприятий в годы войны, где был сделан каждый третий снаряд для Красной армии.

"Очень долгожданное известие. Я разделяю радость не только с новосибирцами, но и с жителями всех 20-ти городов", — признался губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В этом же героическом списке теперь и Омск, куда в годы войны переехали сразу 100 предприятий. Город стал промышленным центром, где производили все: от прицелов до тяжелой техники. Заводы приходилось располагать в чистом поле, а работать в сибирские морозы. Смена делилась по 16 часов в день. "Присуждение Омску звания "Города трудовой доблести" — это признание заслуг всех наших тружеников тыла и повод для гордости", — заявил губернатор Омской области Александр бурков.

В Новокузнецке за оглашением результатов в Москве следили в прямом эфире. Десятки горожан, включая тружеников тыла, собрались на центральной площади. Когда президент произнес имя их города, у сцены зазвучали громкие аплодисменты. Новокузнецкая броня защищала советские танки, в 1941 году местные инженеры и сталевары в рекордные сроки выполнили, казалось бы, невозможное — в считанные недели без необходимых технологий здесь наладили производство прочнейших сплавов.

"Здесь всегда жили очень трудолюбивые, самоотверженные, преданные нашей стране люди. Таким был, есть и будет город Новокузнецк", — заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Именно этот металл защищал 50 тысяч тяжелых танков, из него изготовили 100 миллионов тонн снарядов и 45 тысяч самолетов. И все это ценой трудового подвига.

Долгожданным звание "Город трудовой доблести" стало для Нижнего Новгорода. Под этим решением поставили свои подписи 800 тысяч жителей — рекордное количество среди всех претендентов. Специально к этому дню здесь открыли монумент, который запечатлел главных героев трудового подвига: у станков, как правило, стояли подростки, женщины и старики.

"Наш город Горький давал фронту и танки, и самолеты. Чего только не давал! Город достоин этой славы", — уверен один из ветеранов.

В начале войны именно здесь собирали больше всего военной техники, и все это — под непрекращающимися бомбежками фашистов. Немцы хотели полностью уничтожить Горький. Массовое производство танков в городе смогли наладить всего за полтора месяца. Только артиллерийских орудий здесь изготовили больше, чем во всех странах гитлеровской коалиции.

"Решение было принято в отношении целого ряда городов, но очевидно, что лидером был Нижний Новгород", — полагает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

О трудовом подвиге вспоминали и в Екатеринбурге. В годы войны он назывался Свердловском. Для нужд военных в 1941 году здесь пришлось перепрофилировать десятки заводов, еще столько же надо было разместить. И уже через несколько месяцев с Урала на фронт поступали артиллерийские орудия, зенитные установки, винтовки.

Праздничные фейерверки сегодня гремят нал Уралом, Сибирью, Дальним Востоком. В годы войны победа ковалась в каждом уголке большой страны. Город-госпиталь Боровичи, оружейные центры в Ижевске и Уфе, запасная столица Самара, "танкоград" Челябинск. Трудовой подвиг жителей двух десятков городов — это теперь и официально закрепленный факт.

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