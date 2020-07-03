Не пугайтесь, причин для паники и страха нет: губернатор об аварии под Самарой

Глава Самарской области поздно вечером провел заседание оперштаба из-за ЧП в Волжском районе. Накануне там во время земляных работ была повреждена незаконная врезка в газопровод. В настоящий момент идет снижение концентрации газа и эвакуация людей.

"Если бы я не знал, как проходит регламентный отжиг газа, то картинки из интернета с заревом произвели бы на меня впечатление. Не пугайтесь, причин для паники и страха нет, все необходимые меры принимаются", — заверил губернатор.

На совещании глава Волжского района отчитался об оперативной обстановке. Кроме того, служба МЧС и компания, отвечающая за газопровод, также доложили о ситуации.

Как напоминает ГТРК "Самара", выходящая в эфир на каналах "Россия 1" и "Россия 24", ЧП случилось вечером, 2 июля недалеко от села Верхняя Подстепновка Волжского района. Произошло механическое повреждение газопровода. В региональном МЧС уточнили, авария произошла на газопроводе. В связи с этим было ограничено движение транспорта по Южному шоссе от улицы Утевская до Стромиловского шоссе. На трассе образовалась многокилометровая пробка.

В целях безопасности проводится эвакуация населения поселка Верхняя Подстепновка на автобусах. 1640 человек¸ в том числе 367 детей отправятся в ближайшие населенные пункты. К двум 30 ночи эвакуация была завершена.



К ликвидации последствий аварии привлечено 53 человек, 18 единиц техники.