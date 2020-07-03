Москва лидирует по качеству цифровых услуг: дневник - самая популярная

Москва заняла первое место среди российских регионов по качеству предоставления цифровых государственных и муниципальных услуг, сообщается на сайте мэра столицы. Рейтинг составлен министерством экономического развития страны.

Москва получила 98,36 балла из 120 возможных. На втором месте — Московская область (91,9 балла), на третьем — Ростовская область (87,87 балла). Москвичи и компании, организации столицы могут получить более 360 электронных услуг и сервисов на городском портале mos.ru. Количество пользователей портала превышает 10,7 миллиона.

Жители Москвы чаще всего пользуются на портале услугой "Электронный дневник школьника" (более 193,9 миллиона обращений). На втором месте по популярности — поиск и оплата штрафов ГИБДД (свыше 88,5 миллиона обращений), на третьем — прием показаний приборов учета воды (более 36,9 миллиона обращений).

Компании столицы чаще всего пользуются поиском такси в реестре выданных разрешений (свыше 20,2 миллиона обращений), На втором месте — сервис сверки финансово-лицевых счетов арендаторов (более 294,5 тысячи обращений), на третьем — оформление разовых пропусков для поездок грузовиков в городе (свыше 206 тысяч обращений).

Баллы в рейтинге по итогам 2019 года присуждались за качество и удобство, доступность электронных услуг, полноту и своевременность услуг, быстроту оформления заявление на портале, за информированность о статусе заявления и услуги, за возможность записаться на прием в различные организации – поликлинику, детсады, кружки и другие. На портале можно оплатить и различные счета, записать питомца на прием к ветеринару. Все услуги доступны и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

Столица добилась лидерства в этом рейтинге после многих лет последовательной, системной работы, отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Постепенно все услуги переводятся в электронный вид, а в городе создается современная цифровая инфраструктура. "За все время городскими онлайн-услугами и сервисами воспользовались уже 1,6 миллиарда раз", — подчеркнула Сергунина.