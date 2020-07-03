"Интер" собирается пригласить защитника "Челси"

Миланский "Интер" ведет с "Челси" переговоры по трансферу защитника Эмерсона Палмиери. Если стороны придут к согласию, то 25-летний футболист сборной Италии сможет пополнить ряды миланцев.

Инициатором приглашения Эмерсона стал главный тренер "Интера" Антонио Конте. Конте уже работал с Эмерсоном в "Челси". Контракт футболиста с лондонский клубом рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока 25 миллионов евро.

Эмерсон Палмиери – бразилец итальянского происхождения. В 2018 году он получил гражданство Италии, и теперь входит в сборную страны.