Новым тренером тульского "Арсенала" может стать Магомед Адиев

Главный тренер клуба ФНЛ "Чайка" Магомед Адиев может возглавить летом тульский "Арсенал". Накануне тренер туляков Игорь Черевченко был отправлен в отставку.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", руководство "Арсенала" рассматривает несколько кандидатур. Среди них Юрий Семин и Рашид Рахимов. Но наибольшие шансы занять вакантное место у 43-летнего Адиева. В контракте Адиева с "Чайкой" есть пункт, позволяющий ему покинуть команду, если поступит предложение из премьер-лиги.

Магомед Адиев, в прошлом нападающий "Анжи" и "Терека". Свою тренерскую карьеру он начал в "Анжи". С 2019 года Магомед Мусаевич тренирует "Чайку" из села Песчанокопское, Ростовской области.