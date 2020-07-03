Генпрокуратура: в Сабетте нарушались права вахтовиков

В Сабетте нарушались права вахтовиков. Это стало известно после проверку, которую инициировал Генеральный прокурор РФ Игорь Ткачев. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщает ГТРК "Ямал".

Как сообщает на своем официальном сайте окружная прокуратура, условия работы вахтовиков нарушало ООО "Арктик Катеринг Сервис". Например, со 131 рабочим, у которых были продлены вахты, не заключили дополнительные соглашения. Некоторые сотрудники отказались от продления срока работы. Тем не менее, они не сразу смогли выехать из поселка. Также обнаружено, что не соблюдались сроки выплат заработной платы. Несвоевременно производился расчет при увольнении.

После проведенной проверки возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении организации и ее руководителя. Соблюдение прав работников компании взято под контроль.