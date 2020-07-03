В Башкирии будут судить серийного убийцу пенсионеров

В Башкирии будут судить серийного убийцу. С 2008-го по 2011 год в Янаульском и Краснокамском районах он совершил шесть убийств и ограблением.

Как сообщает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на канале "Россия 24", жертвами грабителя стали две пары пенсионеров и отец с сыном. Тогда преступника задержать не удалось. На его след вывела череда краж в Янаульском районе. За эти преступления в 2018 году был осужден один из местных жителей. Однако следователи провели аналогию с преступлениями прошлых лет, и нашли много совпадений.

Криминалисты собрали достаточную доказательную базу. свидетельствующую о причастности ныне обвиняемого к преступлениям. Он выбирал заведомо пожилых и немощных людей. Входил к ним в доверие и под видом продавца товаров проникал в дом. Методы расправы с жертвами были просты — либо тупым предметом по голове, либо удушение. Следов старался не оставлять.

После задержания, подозреваемого пометили в СИЗО. На допросах он свою вину не признал, однако, у следователей достаточно доказательств для обвинения. Материалы дела переданы в суд.