Вербовщиков-экстремистов задержали в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии задержали пятерых предполагаемых экстремистов, которых подозревают в пропаганде радикальной идеологии и вербовке новых членов объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещено в РФ), сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Подозреваемые призывали верующих отвергать светские законы и выступали за создание на Северном Кавказе тхалифата. При обыске у них нашли 45 экземпляров экстремистской литературы (в частности, брошюры "Будущее принадлежит исламу"), 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, переделанный травматический пистолет, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие.

Задержанным такфиритам инкриминируют организацию деятельности экстремистской организации.