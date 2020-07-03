Вынужденная посадка самолета на шоссе попала на видео

Пилот легкомоторного самолета совершил вынужденную посадку на шоссе – инцидент, произошедший в четверг, 2 июля, в Луизиане на юге США запечатлел регистратор очевидца.

Как сообщают СМИ, у воздушного судна возникли проблемы с двигателем и летчик принял решение садиться на дорогу. Ему удалось перелететь грузовик-бензовоз, из которого и велась съемка, и приземлиться до проводов, натянутых поперек проезжей части.

Погасив скорость, пилот аккуратно припарковал летательный аппарат на обочине.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.