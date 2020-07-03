В Самаре погиб водитель легковушки, протаранивший заправку. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент ДТП с летальным исходом, произошедшего в пятом часу утра в пятницу, 3 июля, в Самаре.

Водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением и на большой скорости вылетел с проезжей части, оказавшись на территории автозаправочной станции.

Легковушку остановила информационная стела, где обычно размещают стоимость топлива – машина врезалась в конструкцию, после чего к разбитому транспортному средству устремились очевидцы.

Известно, что в результате инцидента погиб 46-летний мужчина, находившийся за рулем Lada. Кроме него в салоне авто никого не было.

Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, предполагаемый виновник аварии мог находиться в состоянии опьянения, однако эти сведения пока не подтверждены из официальных источников.