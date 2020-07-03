Воронежская область остается антилидером Черноземья по приросту COVID-19

Воронежская область по-прежнему лидер по приросту числа заболевших COVID-19. За минувшие сутки инфекция обнаружена еще у 151 человека. Об этом со ссылкой на региональный оперштаб сообщает ГТРК "Воронеж" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" в пятницу, 3 июля. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией перевалило за восемь тысяч. В целом по Черноземью за последние 24 часа COVID-19 обнаружен у 371 жителя, передает федеральный оперштаб.

В Воронежской области более трехсот пациентов выписаны после выздоровления. Это почти в 27 раз превышает вчерашние показатели, уточнили в федеральном оперштабе. Всего в области выздоровело 4660 человек.

Начиная с 19 июня, число заболевших с каждым днем продолжает уменьшаться. Это позволяет властям вводить послабления в ограничительные меры. Например, в Воронеже возобновили работу летние веранды в кафе.

Между тем, 2 июля стало известно, что после всплеска коронавирусной инфекции в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов возбуждено уголовное дело. Напомним, там заболело 12 сотрудников и 107 постояльцев. Именно после этого инцидента число новых случаев заболевания в регионе ежедневно увеличивалось на 220-240 человек.