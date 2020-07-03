Авторынок оправляется от апреля, худшего периода в своей истории. Но как оказалось, в России растут только продажи купе и кабриолетов по итогам января-мая 2020 года, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" с учетом данных комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

В январе-мае россияне купили 3,370 тысячи таких машин, что на 5% больше, чем за этот же период 2019 года.

В мае продажи всех легковых автомобилей снизились на 53%, но продажи купе и кабриолетов пострадали меньше – на 40%.

Продажи всех новых легковых машин в России по итогам 5 месяцев сократились на 25%, но только не кабриолетов и купе. Больше всего продажи снизились в сегменте "А": небольшие ситикары (-78%). Меньше всего – среди пикапов (-16%).

В мае, несмотря на спад продаж, первое место по популярности в России новых автомобилей вновь заняли вазовские машины. В мае списки самых продаваемых машин в России вновь возглавила Lada Granta, несмотря на спад продаж в 48% (5726 автомобилей). Второе место заняла Lada Vesta: 4475 машин и минус 49% к маю прошлого года. Kia Rio стал третьим, набрав 3655 покупателей (-56%).

Четвертое место заняла лидирующая в стане кроссоверов модель Hyundai Creta: ее купили 3243 раза (-44%). Volkswagen Polo потерял в мае 56% продаж, но нашел 2158 клиентов и занял пятое место.

Шестое место — у Lada Largus (1981 машина, -38%), седьмым стал Hyundai Solaris (1924 потребителя, -64%), Lada 4x4 нашла 1664 покупателя, что на 30% ниже прошлогоднего мая. Следом — Renault Duster (1470 покупателей, — 55%), а замыкает первую десятку Renault Logan (1396 проданных машин, -39%).

Продажи автомобилей в Росии могут восстановиться до докризисного уровня в следующем году. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в беседе с журналистами отметил, что в ведомстве очень надеются на восстановление продаж в 2021-м году.

По последним данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России в мае 2020 года рухнули в 2 раза по сравнению с маем прошлого года до 63 тысяч машин, в апреле — в 3 раза до 38,9 тысяч.

Такое снижение зафиксировано впервые за всю историю сбора статистических данных по авторынку в России. В марте было продано 160,6 тысячи машин, а в апреле прошлого года — 152,2 тысячи машин.

В 2019 году продажи автомобилей в России снизились — на 2,3% до 1,759 миллиона машин — после двух лет непрерывного роста.