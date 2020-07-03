В день независимости Белоруссии на Украине объединились против Лукашенко

В украинской Верховной раде образовано межфракционное объединение "За демократическую Белоруссию", в который вошли в основном депутаты партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность". Объединение будет противостоять переизбранию Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Выборы назначены на 9 августа.

Руководителем блока избран депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, сообщает ТАСС. Он заявил, что члены объединения будут следить за избирательным процессом в Белоруссии, "помогать белорусским политическим заключенным и обычным людям выйти на свободу", чтобы Белоруссия стала "европейской страной".

Между тем в Белоруссии сегодня отмечается День независимости. В этот день в 1944 году Минск был освобожден от фашистов. В городе прошло патриотическое шествие "Беларусь помнит!". Затем Лукашенко обратился к присутствующим с речью, передает РИА Новости. Он заявил, что только белорусы могут "вершить судьбы своего народа на этой земле", а "мощь и силу государства, незыблемость его суверенитета определяет народ своим трудом, единством и преданностью родной земле".

"Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которые сегодня в Беларуси", — подчеркнул Лукашенко.