СЖР надеется, что Прокопьеву оправдают. Приговор огласят 6-го

На оправдательный приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой надеется Союз журналистов России. Председатель Союза Владимир Соловьев подчеркнул, что надежда опирается на мнении многочисленных независимых экспертов-филологов, которые считают, что в словах Светланы Прокопьевой не было оправдания терроризма.

По мнению Владимира Соловьева, запрошенный прокуратурой шестилетний срок заключения для журналистки является необоснованной, а требования запрета на профессию сроком на четыре года – вообще чем-то запредельным. "Мне кажется, что требование запретить заниматься журналистской профессией вообще выдвигается впервые", — цитирует Соловьева "Интерфакс".

"Светлана Прокопьева — очень правильный, честный человек, который искренне старается понять произошедшее, проанализировать, предупредить, чтобы такие ситуации не повторялись. И конечно, ни в коем случае она не оправдывает терроризм", — продолжил глава Союза журналистов.

Оглашение приговора псковской журналистке планируется на 12 часов 6 июля. Она обвиняется по статье 205.2 Уголовного кодекса России. Прокуратура считает, что Прокопьева "умышленно, желая наступления событий", подготовила аудиозапись передачи на радио "Эхо Москвы" и на сайте в ноябре 2018 года. В программе журналистка анализировала совершенный в России теракт и высказывала свои оценки действий террористов. 20 сентября 2019 года следствие предъявило ей обвинение. А уже в декабре уголовное дело Прокопьевой было возвращено прокуратурой для дополнительного расследования, но в марте 2020 года обвинительное заключение утвердило надзорное ведомство.

Адвокаты защиты указали следствию и прокуратуре на противоречия в двух психолого-лингвистических экспертизах, которые приложены к делу. Защита настаивает на полном оправдании Светланы Прокопьевой.