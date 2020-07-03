Половина россиян готова на снижение зарплаты ради работы

Половина опрошенных россиян готова пойти на снижение зарплаты при трудоустройстве, выяснил исследовательский центр портала Superjob.ru.

Около 16% из них согласны на снижение зарплатных ожиданий на 5%, еще 23% готовы получать на 10% меньше, чем планировали, а 4% респондентов согласны на снижение зарплаты на 15% и 20%. И 2% россиян готовы снижение зарплаты сразу на 25% ради получения работы.

В среднем ради трудоустройства россияне согласны снизить ожидаемый доход на 10%. Мужчины готовы уступить в зарплате 10,9% ради получения работы, женщины — 9%.

Жители России с большой зарплатой (от 80 тысяч в месяц) легче соглашаются на снижение зарплатных ожиданий и готовы получать на 10,6% меньше ради получения работы.

Из опрошенных безработные легче соглашаются на меньшую зарплату — 52% против 43% среди ищущих работу, не увольняясь с предыдущей. Среднестатистический безработный готов получать зарплату на 10,5% меньше работающих. А имеющий работу согласен потерять лишь 9,4% от своей зарплаты.

По данным Минтруда, с конца марта к началу июля в России официально потеряли работу 3 миллиона 718 тысяч граждан, а принято на работу — 3 миллиона 36 тысяч граждан. "Сейчас принимают на работу почти по 300 тысяч человек еженедельно", - заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании.

Правительство РФ направит свыше 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. Эти деньги получат регионы на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников. Планируется увеличение рабочих мест в строительстве, в агропромышленном комплексе, в транспортных компаниях, ЖКХ, в социальных службах по уходу за пожилыми. На предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, предлагается организовать для них дополнительную временную работу. Такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек.