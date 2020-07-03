Лишение схиигумена Сергия сана назвали канонически взвешенным

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал решение суда Екатеринбургской епархии, который лишил сана схиигумена Сергия (Романова), канонически взвешенным и справедливым. Теперь оно должно быть утверждено Святейшим Патриархом, после чего вступит в силу.

Легойда выразил сожаление, что отец Сергий не пришел на два последних заседания церковного суда. "Надеюсь, что у отца Сергия хватит христианского смирения и мужества принять то справедливое и канонически взвешенное решение, которое вынес церковный суд, и что он сможет принести подлинное покаяние", — сказал Легойда РИА Новости.

В свою очередь глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло сказал, что опальный схиигумен может оспорить решение церковного суда. Однако после подписи Святейшего Патриарха под этими документами процесс будет уже невозвратным. "После извержения из сана и прекращения процесса церковного по этому вопросу возвращение священного сана невозможно", — подчеркнул Миняйло.

Председатель церковного суда Николай Малета рассказал, что во время разбирательства в суд поступили обращения от очевидцев. Они рассказывали, что над детьми, которые воспитываются на территории Среднеуральского женского монастыря, жестоко издевались. Данные факты расследуют правоохранительные органы.

Ранее в пятницу суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия. Он называл COVID-19 "псевдопандемией" и проклял тех, кто забывает храмы. Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого его запретили в служении. После этого монах захватил Среднеуральский женский монастырь, выгнав оттуда настоятельницу. Также на отца Сергия заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.