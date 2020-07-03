Топ-10 восстановившихся секторов экономики России

Десять секторов экономики в России в июне заработали в полную силу: увеличили выручку в июне по сравнению с июнем прошлого лета, следует из данных статистического сервиса sberIndex.ru.

Сред них лидирует страхование, пошив одежды, бумажная промышленность:

страхование — рост выручки в июне на 31,1% по сравнению с июнем 2019 года;

производство одежды — на 29%;

производство бумаги и бумажных изделий — на 27%;

лесоводство и лесозаготовки — на 26,3%;

издательская деятельность — на 25,7%;

информационные технологии — на 23,7%;

разработка программного обеспечения — на 22,9%;

производство текстильных изделий — на 20,7%;

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — на 20,4%;

торговля автотранспортом — на 17,9%.

В июне снижение выручки на более чем 50% от уровня июня прошлого года сохраняется только в двух секторах: туризме (-86,1%) и индустрии спорта и развлечений (-50,6%). Сразу три направления бизнеса в топ-10 полностью восстановившихся связаны с информационными технологиями — это разработка ПО, НИОКР и информационные технологии.

Быстро восстанавливается малый бизнес, который уже в мае восстановил оборот до 88% докризисного уровня.

В пятницу 3 июля опубликован и индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ — показатель в июне увеличился до 47,8 пункта с 35,9 пункта в мае и после обвала до 12,2 пункта в апреле 2020 года, подсчитала международная исследовательская организация Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже 50 — на ее спад.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ, отражающий активность в производстве, в июне также вырос — до 49,4 пункта с 36,2 пункта в мае. Объемы производства и новые заказы выросли впервые за год.

В пятницу, 3 июля, были опубликованы данные и по другим странам. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая, второй по размерам экономики мира после США, вырос до максимума за 10 лет - с 55 пунктов в мае до 58,4 пункта в июне, самого высокого уровня с апреля 2010 года. Индекс деловой активности в еврозоне в июне вырос до максимума за четыре месяца - до 48,5 пункта с 31,9 пункта в мае.