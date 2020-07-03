3 июля 202016:11

У США нет права указывать России, какое оружие создавать, заявили в парламенте

Министерство обороны Российской Федерации

Соединенные Штаты не имеют права указывать России, какое оружие она может создавать для обеспечения собственной безопасности. Так заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал призыв США закрыть проекты "Буревестник" и "Посейдон", пишет агентство "Интерфакс".

Красов уточнил, что отечественные системы вооружения служат исключительно для защиты России и ее граждан. Депутат обратил внимание на тот факт, что США демонстративно разрывают международные договоры, но при этом считают себя вправе накладывать ограничения на другие страны.

Аналогичное мнение высказал и заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он считает, что Россия сама разберется, какое оружие ей создавать, и ни у кого разрешения наша страна спрашивать не будет. Тем более, что "Буревестник" и "Посейдон" служат, прежде всего, для защиты.

Соединенные Штаты сами не имеют ничего подобного, поэтому пытаются лишить другие страны уникального оружия, добавил сенатор.

Напомним, ранее спецпредставитель президента США по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли назвал "Посейдон" и "Буревестник" "ужасными проектами" и посоветовал "отложить их в долгий ящик".

"Буревестник" – это крылатая ракета с ядерным двигателем. Она способна находиться в воздухе почти бесконечно. "Посейдон" – подводный беспилотник с компактным атомным реактором. Он двигается быстрее и глубже традиционных субмарин. При этом запас хода дрона также неограничен.

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