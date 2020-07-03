Средний чек на авиабилеты в России снизился в 3,5 раза

Средний чек при покупке авиабилетов в России с 10 по 22 июня составил 3,437 тысячи рублей, подсчитал оператор фискальных данных "Первый ОФД", входящий в группу ВТБ. Это в 3,5 раза меньше, чем до закрытия границ из-за пандемии и ограничений авиасообщения: в благополучном феврале и марте средний чек на покупку авиабилетов составлял 11,854 тысячи рубля.

Средний чек на покупку железнодорожных билетов в июне незначительно вырос — на 3% по сравнению с февралем-мартом и составил около 730 рублей.

Сейчас сохраняется запрет на массовые пассажирские перевозки в другие страны – Россия не открыла границы. А 2 июля Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа.

Количество покупок авиабилетов в июне по сравнению со средними значениями февраля-марта снизилось на 17%. Покупки билетов на поезда в июне только на 2% ниже докарантинных значений. Но по сравнению с периодом жестких ограничений мобильности в регионах — с 30 марта по 11 мая — в июне покупка авиабилетов выросла более чем в четыре раза, а число купленных билетов на поезда выросло в 2,6 раза.

Россия с 27 марта 2020 года прекратила постоянное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Авиаперевозка пассажиров по стране в мае упала более чем в 2 раза по сравнению с маем прошлого года — до 1,8 миллиона человек, по данным Росавиации. В апреле на международных рейсах пассажиропоток снизился до 30,4 тысячи с 2,544 миллиона человек в марте. Количество пассажиров на внутренних рейсах снизилось до 1,44 миллиона с 9,1 миллиона человек.

Российские авиакомпании в целом в апреле снизили перевозку пассажиров до 739,5 тысячи с 9,365 миллиона человек в апреле 2019 года, а по сравненю с мартом 2020 года — в 2 раза. Из-за границы вывозили только "застрявших" туристов.

Спрос на авиабилеты и их стоимость стабильно растут в последнее время, согласно данным бронирований интернет-сервисов для путешественников. Продажи авиабилетов "туда-обратно" с начала мая к началу июня восстановились с 4,3% до 25,1% от показателей прошлого года. Участники рынка ожидают к концу года восстановление спроса на авиационные билеты до уровня 50% от прошлогодних показателей.

Перевозки пассажиров по железным дорогам России в поездах дальнего следования в июне 2020 года снизились на 68,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 3,6 миллиона человек, по данным РЖД. В мае текущего года сокращение было сильнее — на 78,9% по сравнению с маем прошлого года — до 2 миллионов человек.

Но в июне Спрос на поездки в поездах дальнего следования удвоился по сравнению с маем и на прежние маршруты возвращаются свыше 70 поездов дальнего следования из 102 отмененных ранее. Спрос вырос после снятия карантинных ограничений в регионах и с началом летнего сезона путешествий. В мае возобновилась продажа билетов за 90 суток до отправления. Это поможет пассажирам планировать путешествия летом. В конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки, а сегодня — до 200 тысяч в сутки.

Большинство ж/д билетов (37%) покупаются на поезда в направлении Черноморского побережья и курортов Северного Кавказа. Около 32% билетов продаются на московском направлении, еще 31% – на поезда между регионами.