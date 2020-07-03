Мужчина сорвался со скалы в Лазаревском районе Сочи

Сочинские спасатели обнаружили в Лазаревском районе тело мужчины. По предварительным данным, он сорвался со скалы в реку Аше. Об этом сообщает ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Известно, что ЧП произошло вблизи Белых скал. На место сразу же прибыли представители экстренных служб. Тело извлекли. По данному факту начали доследственную проверку.