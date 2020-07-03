Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор

Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года. Двум его спутницам выписали штрафы на 15 тысяч рублей.

По решению районного суда, в отношении Анны Кухаревой и Светланы Дреминой было прекращено уголовное преследование. Первоначально им вменяли, как и Поликарпову, вменяли вандализм, но позже переквалифицировали статью на надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Дело в том, что на Якорной площади, где в поздним вечером 24 мая на Вечном огне и решила пожарить сосиски компания, погребены рабочие и матросы.

Раскаявшимся задержанным грозило вплоть до пяти лет в колонии, но судья проявил гуманность. Поликарпову на протяжении двух лет придется отмечаться у инспектора и не покидать регион проживания без уважительных причин.