Эксперт уточнил, что грозит Ефремову в случае отказа признать вину

В пятницу, 3 июля, стало известно, что Михаил Ефремов якобы отказался признать вину в смертельном ДТП. О том, что грозит актеру в случае его отрицания к причастному, рассказал председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

По словам государственного деятеля, действия Ефремова это либо дурная шутка, либо неадекватная попытка уйти от ответственности. Цветков отметил, что отказ в признании вины может привести к более суровому наказанию для артиста, а также к более негативному отношению к нему в обществе. Председатель "Сильной России" обратил внимание на то, что на опубликованных видео четко и ясно видны все действия Михаила Ефремова, а его причастность к случившемуся не вызывает сомнений.

Антон Цветков считает, что суд должен мягче относиться к обвиняемым, которые осознают свою вину и раскаиваются. При этом действия инстанции могут быть жестче к тем, кто пытается врать и отрицать очевидное. Государственный деятель отметил, что если заявление Ефремова является не просто глупой выдумкой адвоката, то он разочаровался в артисте еще больше, чем после случившейся аварии.



Роковое ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце. Ефремов, будучи за рулем автомобиля в пьяном состоянии, выехал на встречную полосу, где врезался в фургон Lada. Его водитель получил серьезные травмы, в результате которых скончался. В настоящее время артист находится под домашним арестом.