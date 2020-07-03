Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Австрии, Квят - 12-й

На автотрассе Шпильберг состоялись вторые свободные заезды пилотов "Формулы-1" в рамках Гран-при Австрии. Лучшее время по их итогам продемонстрировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.



Его результат составил 1 минуту 04,304 секунды. Партнер шестикратного чемпиона мира по команде финн Валттери Боттас показал второе время, отстав от напарника на 0,197 секунды. Тройку замкнул Серхио Перес, выступающий за Racing Point (+0,641).



Российский пилот Alfa Tauri Даниил Квят по сравнению с первой практикой улучшил свой результат и стал 12-м. Его коллега по команде Пьер Гасли — 17-й.



Третья свободная практика, а также квалификация состоится в субботу, а сама гонка — в воскресенье. А с 10 по 12 июля состоится и второе Гран-при Австрии.