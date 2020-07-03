3 июля 202021:28 Александр Хабаров

Страшный сон королевской семьи: принца Эндрю хотят допросить по делу о педофилии

Страшный сон королевской семьи: принца Эндрю хотят допросить по делу о педофилии

Трампу, но уже младшему, пришлось "подмести за собой" в Twitter — фотографию со свадьбы Челси Клинтон Эрик Трамп удалил сразу же после того, как в прессе появилась новость об аресте Гислейн Максвелл. О ней за несколько часов высказались все — от премьера Британии Джонсона до американских "селебритис". Промолчал только принц Эндрю, показания против которого Максвелл готова дать уже в ближайшее время.

Королевская семья шокирована новостями из США, где вновь хотят допросить среднего сына Елизаветы II принца Эндрю по делу о педофилии. В Нью-Йорке арестована его давняя знакомая — Гислейн Максвелл. Ее обвиняют в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Максвелл была близкой подругой педофила Джеффри Эпштейна. Этот мультимиллионер, по официальной версии, в августе 2019 года покончил с собой в американской тюрьме. По версии следствия, Максвелл подбирала для Эпштейна девушек в возрасте до 18 лет. Они оказывали сексуальные услуги ему и его друзьям, среди которых был и принц Эндрю.

Одна из потерпевших, Вирджиния Гиффре, утверждает, что она вступала в интимные отношения с принцем Эндрю, когда ей было всего 17 лет. Принц категорически отрицает эти обвинения. Вот ответ Эндрю на вопрос журналиста: 

— Одна из жертв Эпштейна выдвинула обвинения против вас. Она очень детально описала ту ночь, сказала, что вы с ней танцевали и очень сильно потели.

— У меня есть необычная физическая особенность — я не потею. Точнее, в то время я не потел.

После этого интервью BBC британскую прессу завалили фотографиями принца с мокрыми подмышками. Его остальные оправдания выглядели также неубедительно.

Из-за скандала Эндрю отстранили от исполнения королевских обязанностей. ФБР пока рассматривает его в качестве свидетеля, но этот статус может измениться. Многое зависит от того, что расскажет следователям арестованная Гислейн Максвелл, дочь британского медиамагната Роберта Максвелла. Считается, что именно она вывела Эпштейна в высший свет, познакомив его со многими влиятельными людьми, такими как президент США Билл Клинтон и все тот же принц Эндрю.

"Учитывая обвинения, которые ей предъявят по крайней мере по одному из дел, ей грозит минимум десять лет тюрьмы", — отметил юрист Дэвид Вайнштейн.

Не исключено, что Максвелл решит согласиться на сделку со следствием и расскажет все, что знает, в том числе о визитах Эндрю. До сих пор принц изображал готовность ответить на все вопросы следователей, но в США заявляют, что на самом деле это не так. Вот что рассказал адвокат пострадавшей стороны в процессе по делу Джеффри Эпштейна Брэд Эдвардс.

— Уже долгое время мы просим его прийти и предоставить всю информацию, которая у него есть. Я думаю, что лично пригласил его по крайней мере трижды рассказать нам, что он знает, но принц Эндрю просто отказывается.

"Когда, наконец, он расскажет то, что знает? Принц Эндрю своим молчанием приносит еще большие страдания женщинам, ставшим жертвами в этой истории. Будет он давать показания или нет? Все больше отговорок, вcе больше задержек. Это несправедливо", — заявила адвокат Глория Оллред.

Знакомые с делом юристы говорят, что адвокаты принца пытались выторговать для него иммунитет в обмен на показания, но получить такие гарантии от американских властей они якобы не смогли. Официально представители сына королевы утверждает, что Эндрю трижды предлагал свою помощь в расследовании, но ответа от Министерства юстиции США он так и не получил.

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