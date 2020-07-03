Производитель мороженого, на которое пожаловались президенту, объяснился

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.

Он подчеркнул, что компания, производящая мороженое, выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением Лаховой: "Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества".

Ранее глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на косвенное влияние мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.