Чувствую себя хорошо: Геннадий Хазанов попросил за него не беспокоиться

На самочувствие не жалуется: Народный артист России Геннадий Хазанов опроверг сообщения, что ему стало плохо и он задыхался. Ранее со ссылкой на помощницу артиста появилось сообщение, что к Хазанову была вызвана бригада скорой медпомощи. Медики даже обсуждали вопрос о госпитализации 74-летнего худрука Московского государственного театра эстрады.

Жалобы якобы были вызваны проблемами с сердцем, сообщает РИА Новости.

"Да успокойтесь, все нормально! Я чувствую себя хорошо", — позже заверил всех Геннадий Хазанов.

Образ студента кулинарного техникума появился во время учебы Хазанова в МИСИ. Затем он поступил в цирковое училище, а с 1969 года стал работать конферансье в оркестре Леонида Утесова. В 1975 году к Хазанову пришел успех – его комический персонаж получил всенародную известность. Актер выступал с моноспектаклями, озвучивал мультфильмы. Его голосом говорит попугая Кеши в трех частях мультфильма "Возвращение блудного попугая".

А в 1997 году Геннадий Хазанов стал художественным руководителем Театра эстрады.