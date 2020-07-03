300 аварийных бригад спасают Москву от последствий сильнейшего ливня

30 миллиметров в час достигала интенсивность дождя в отдельных районах Москвы. Это сравнимо с третью месячной нормы осадков, отметил заммэра российской столицы Петр Бирюков. Ливень сопровождался грозой, сильными порывами ветра и крупным градом.

В режиме повышенной готовности из-за непогоды работают коммунальные службы Москвы, сообщают ТАСС. Подтопления ликвидируют 300 аварийных бригад "Мосводостока". О сюрпризах природы коммунальщиков заранее предупредили синоптики, поэтому для городских служб непогода не была неожиданностью. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов переведены на круглосуточный режим работы. Они готовы оперативно устранять последствия падения деревьев и рекламных конструкций, повреждения кровли и линий электропередачи. В российской столице были повреждены пять автомобилей, а упавшее дерево перегородило движение по Филевской линии метро.

Петр Бирюков призвал москвичей не выходить из домов без особой необходимости, а если кто-то оказался на улице, то быть внимательнее и не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них машины.

Теплую погоду с ливнями и грозами обещают в Москве и на ближайшие выходные.