США запустят секретный спутник

Американская ракета-носитель Minotaur-4 15 июля должна стартовать на орбиту с секретным спутником в интересах Национального управления военно-космической разведки США.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало NASA.

Отмечается, что старт ракеты будет произведен с космодрома "Уоллопс", на одноименном острове у атлантического побережья штата Вирджиния.

Minotaur-4 способна доставлять на низкую околоземную орбиту высотой 185 километров груз массой до 1725 килограммов.