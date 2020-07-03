Тело Нурмагомедова-старшего доставлено самолетом в Дагестан

Тело тренера Абдулманапа Нурмагомедова доставлено в столицу республики Дагестан Махачкалу. Самолет с его телом приземлился в местном аэропорту, где его встретили близкие родственники.



Помимо семьи Нурмагомедовых в воздушной гавани также присутствовали и представители руководства республики, сообщает ТАСС. Далее тело Нурмагомедова-старшего будет транспортировано в его село Кироваул на автомобиле.



Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов скончался после кровоизлияния в мозг в пятницу, 3 июля. На протяжении предыдущих двух месяцев он боролся сразу с несколькими недугами: коронавирусом, болезнью сердца, впадал в кому, переносил инфаркт.



Сообщалось о том, что незадолго до смерти 57-летний мужчина стал чувствовать себя лучше. Однако последствия COVID-19 не прошли бесследно: вновь стало хуже его сердцу, а также головному мозгу. И если в случае с сердцем ему была оказана необходимая помощь, то от кровоизлияния в мозг медикам спасти Нурмагомедова спасти не удалось.