Путин провел переговоры с президентом Киргизии

Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым экономическое сотрудничество, а также российскую помощь Киргизии в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Кроме того, речь шла о прошедшем в России голосовании по поправкам в Конституцию. Поздравления с его успешным проведением киргизский лидер ранее направлял в Москву. А в телефонном разговоре подчеркнул важное значение волеизъявления российских граждан для развития страны и укрепления ее суверенитета, передает телеканал "Россия 24".