Наводнение в Японии: Twitter наполнили крики о помощи, слова поддержки и видеоролики

Из-за проливных дождей жители японской префектуры Кумамото оказались заблокированы в своих домах. Они просят помощи через Twitter. Так, один из пользователей беспокоится за своих бабушку и дедушку, которые не смогли эвакуироваться из деревни Кумо.

Просьбы о помощи поступают и из города Хитойоши. Река, вышедшая из берегов, затопила дома, расположенные вдоль нее. Семьи с детьми, заблокированные в своих жилищах, ожидают спасателей. Уже поступило более ста запросов, отмечает телеканал NHK.

Пользователи Twitter шлют жителям затопленных территорий слова поддержки и молитвы, а также осведомляются о серьезности ситуации. "В Кумамото дождь, вы в порядке?" – пишут они. "Держитесь, жители Кумамото, ведь вы готовите самое вкусное мясо в стране!" – поддерживают другие. "Одно из моих любимых мест – Кумамото – затоплено, — сетует еще один из пользователей. – Человеческая жизнь важнее всего. Пусть все будут в безопасности. Кумамото — так много дождя..."

Также пользователи делятся впечатляющими видео с места потопа.

По последним данным, в Кумамото без вести пропали четыре человека – их накрыло оползнем, сошедшим из-за ливней. Другой источник говорит о 13 людях, чья судьба пока неизвестна. Два человека были спасены из-под завалов, образовавшихся после оползня. Они госпитализированы, их состояние критическое.