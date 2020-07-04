Козак: достичь прогресса по статусу Донбасса не удалось из-за позиций Киева

Добиться прогресса по статусу Донбасса в Берлине не удалось из-за позиции Киева. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак по итогам переговоров "Нормандской четверки". Встреча длилась около 10 часов. По словам Дмитрия Козака, политические советники глав государств провели обстоятельную беседу, но говорить о прорыве пока рано.

Переговорный марафон в Берлине: 10 часов представители стран "Нормандской четверки" обсуждали урегулирование украинского конфликта. По словам главы российской делегации Дмитрия Козака, разговор был сложным и обстоятельным. В центре внимания — прекращение боевых действий в Донбассе.

"Кроме того, удалось наконец приблизиться, наверное. Я бы не сказал, что окончательно согласовать, но приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок. Три месяца обсуждения в ТГК не давали никакого результата. Сегодня, как нам представляется, мы приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании ТКГ мог быть принят конкретный комплекс дополнительных мер. Не декларации о приверженности режиму прекращения огня, который не работает, а конкретные механизмы, которые обеспечивают реализацию этой декларации", — отмечает глава делегации России Дмитрий Козак.

Камнем преткновения остается вопрос о предоставлении ДНР и ЛНР особого статуса и его закрепление в Конституции Украины. Данное положение включено в Минские соглашения, под которыми стоит подпись Петра Порошенко. Однако ни бывший, ни действующий президенты выполнять взятые на себя обязательства не торопятся.

"Сегодня не удалось получить от Украины четкий и внятный ответ относительно того, когда будет подготовлен этот документ по поправкам в Конституцию в части децентрализации. Потому что звучат и такие предложения (вы об этом слышали, это вице-премьер, первый заместитель руководителя украинской делегации в контактной группе) о том, что Донбассу вообще никакой особый статус не нужен. Они должны воспользоваться результатами той децентрализации, которая проводится на Украине. Но эту децентрализацию еще никто не видел — ни украинские граждане, ни жители Донбасса. О чем идет речь, мы не понимаем. Никто не понимает", — комментирует ситуацию Дмитрий Козак.

На то, чтобы объяснить свою позицию, украинской делегации 10 часов не хватило — встреча завершилась без финального документа. По дипломатичному ответу Дмитрия Козака на вопрос, как европейские партнеры относятся к украинской делегации, остается только догадываться, как нерасторопность Киева оценивают в Берлине и Париже.

"Европейские партнеры стараются демонстрировать объективность. Что, в общем, правильно. Что и мы пытаемся делать", — ответил Дмитрий Козак.

Обсуждалась и возможная дата встречи на высшем уровне. По словам Дмитрия Козака, говорить о таком саммите преждевременно. Сначала в полном объеме должны быть выполнены все условия, о которых Владимир Путин договорился со своими коллегами по "нормандскому формату" в Париже.

Как показала встреча в Берлине, Киев продолжает блокировать минский процесс. О прорыве пока говорить не приходится.