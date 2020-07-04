Из-за сильных ливней подтоплены несколько районов Москвы и Подмосковья

В Москве за несколько часов выпала пятая часть месячной нормы осадков. Сильный ливень сопровождался порывами ветра со скоростью до 20 метров в секунду. Несколько районов Москвы и Подмосковья затопило.

В Красногорске вода стояла в подземных переходах и даже в салонах маршрутных такси. Похожая ситуация сложилась и в Котельниках, передает телеканал "Россия 24".

Устранять последствия непогоды в столице вышли более 300 бригад коммунальщиков. По прогнозам синоптиков, 4 и 5 июля дожди в Москве продолжатся.