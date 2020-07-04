Мясников рассказал о противоонкологических диетах

Доктор Александр Мясников рассказал, какие продукты питания могут увеличивать риск заболевания раком, а какие – наоборот, снизить. В эфире телеканала "Россия 1" он напомнил, что еда – это не только питание, но и лекарство и раскритиковал так называемые "противоонкологические диеты".

"Не бегайте за какими-то модными диетами, которые называются противоонкологическими!" – предупредил Мясников, однако отметил, что практически все разновидности онкологии имеют в списке факторов риска избыточный вес. Поэтому в первую очередь необходимо следить за количеством и качеством пищи.

20% онкологических заболеваний провоцируется продуктами питания, утверждает Мясников. Какие же продукты могут провоцировать онкологию, что является канцерогеном? В первую очередь — соль является общепризнанным канцерогеном для рака желудка. А следовательно, и все продукты из колбасного отдела: ветчина, колбасы, сосиски, сардельки. С 2015 года ВОЗ отнесла колбасные изделия к факторам риска для развития онкологии, то есть, к канцерогенам.

Второе – это транжиры (фабрично обработанные растительные жиры), которые не только усиливают атеросклероз, а являются еще и провокатором онкологии.

А что предохраняет от рака? Рыба, содержащая полиненасыщенные жирные кислоты, которые, мало того, что обладают благотворным действием на сердце и сосуды, но и могут предотвращать различные виды онкологических заболеваний. В частности, онкологию кишечника и простаты.

Самый полезный овощ для предохранения от онкологии – брокколи. В ней содержатся такие биологически активные вещества, такие флавоноиды, сульфорафан, которые доказанно останавливают рост опухоли у экспериментальных животных. "И вообще, если мы скажем: "Выберете продукт, наиболее полезный для профилактики рака", то брокколи обязательно будет среди них", — подытожил доктор.

Все красные овощи, в первую очередь, помидоры, содержат ликопин, который, как утверждалось ранее, предотвращает развитие рака простаты. Сегодня уже нет столь высокого энтузиазма в этом, но, тем не менее, если вы любите помидоры, если вы любите красные овощи, те же перцы – пожалуйста, ешьте, рекомендует Мясников.

Зеленый чай предохраняет от рака яичников, от рака простаты. Только помните, что зеленый чай метаболизируется по той же цепочке, что и некоторые препараты химиотерапии. И поэтому перекрестная реакция может снижать действие химиотерапии.

Говоря про онкологию, доктор Мясников отчасти "реабилитировал" мясо. Исследование, проведенное в конце 2019 года, "затмила" пандемия коронавируса. Результаты его гласят: мясо не вызывает инфарктов, не увеличивает количество инсультов, не усугубляет атеросклероз. "Я и раньше говорил: потребляйте мясо не чаще, чем три раза в неделю. Такие же рекомендации и остались. Почему не каждый день, раз уж это безвредно? А потому, что для сердца безвредно, может быть, а вот для онкологии толстого кишечника красное мясо по-прежнему является фактором риска и по-прежнему является канцерогеном", – предупредил он.

Мясников советует:

*вы должны исключать алкоголь, потому что для рака груди даже малые дозы алкоголя, которые полезны для сердца, являются карцерогеном.

*вы должны потреблять ограниченное, но, тем не менее, достаточное количество калорий

*вы должны съедать в день полкило овощей, полкило фруктов

*вы должны избегать красного мяса и делать упор на рыбу

*вы должны избегать вредных привычек, потому что помните, что самая частая причина онкологии – это потребление табака, хроническое курение.