МИД России напомнил об американском "секрете Полишинеля"

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), участвует в наркотрафике, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике", — сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, эта тайна является "секретом Полишинеля", и все, в том числе в Афганистане, воспринимают это как данность.

Ранее газета The New York Times написала, что подразделение российской военной разведки побуждало членов "Талибана" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане, в том числе американских военных, за денежное вознаграждение. Еще в одной публикации издание назвало главного посредника в "сговоре" России с движением "Талибан": это афганский контрабандист и наркоторговец Рахматулла Азизи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти сообщение ложью и "абсолютной уткой". МИД РФ назвал опубликованную американскими СМИ информацию заведомо ложной.