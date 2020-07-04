4 июля 202013:35

Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

avito.ru

Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Рубашка президента якобы была найдена при уборке номера.

Сообщается, что рубашка размера 48-50 не стирана и что продавец при необходимости готов отдать ее на экспертизу. Расстаться с предметом одежды нынешний владелец готов за 165 тысяч рублей.

Владимир Путин последний раз был с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде 10 октября 2019 года. Там глава государства проводил заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

По словам пресс-секретаря, верить такому объявлению нельзя, и рубашка президента не может быть забыта в гостинице.

"Нет. Такого быть не может", — заявил Песков РИА Новости.

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