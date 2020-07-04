Полицейские получили травмы при попытке разогнать вечеринку в Лондоне. Видео

Семь сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести после того, как попытались пресечь незаконную музыкальную вечеринку в Лондоне, об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

Все началось с того, что вечером в пятницу, 3 июля, жители окрестных домов, недовольные громкой музыкой и агрессивным поведением посетителей вечеринки, вызвали стражей порядка. Участники мероприятия встретили правоохранителей шквалом камней и бутылок.

Полицейским пришлось отступить и вызвать подкрепление, после прибытия которого они пошли на повторный штурм, увенчавшийся успехом. Разогнать гостей вечеринки удалось только в ночь на субботу.

Представитель полицейского управления назвал произошедшее "неприемлемым проявлением насилия" по отношению к представителям органов власти и пообещал, что его ведомство и впредь будет жестко реагировать на подобные случаи.