Забытые союзники: откровения советского генерала

По некоторым данным, в 1945 году пропуск на Парад Победы на Красной площади в Москве был выписан генералу и из той единственной восточноевропейской страны, которая освободила себя сама, без того, чтобы на ее территорию входили войска кого-либо из их союзников. Но там высаживались разведчики. Причем сразу и советские, и британские. Потом с этой страной у Москвы была нежная дружба. Но потом разразился такой дикий конфликт, что было предано забвению и то, чем можно гордиться. Так о какой стране идет речь?

В июле 1947 года тот генерал вновь приехал в Москву, и его специально привели на стадион "Динамо" во время праздника, чтобы побольше народу его увидело. И вот тогда на трибуне была сделана фотография, которую многие бы сейчас, наверное, предпочли бы и забыть.

Итак, на этом фото — Сталин и генерал из Албании. Звали его Энвер Ходжа. В тот же приезд ему вручили советский полководческий орден Суворова I степени. Он полагался за следующее: за отлично организованную и проведенную фронтовую или армейскую операцию, в которой с меньшими силами был разгромлен численно превосходящий противник. Это как раз про Албанию, где фашистов сами смогли разбить партизаны.

Один из них жив до сих пор. "Я, будучи подростком, примкнул к одному из партизанских отрядов, а потом этот отряд стал 19-й ударной партизанской бригадой", — рассказал Яны Кичо Люфи, советский генерал-албанец.

Почему этот албанец так хорошо говорит по-русски и облачен в советскую форму? Для этого нам надо будет заглянуть в эту горную страну, где мы и раскроем эту загадку, но пока...

Где вообще находится Албания? Смотрим на карту всего Средиземноморья и на берегу Адриатики находим маленькую страну напротив Италии и между Грецией и странами бывшей Югославии, которая единственной в Европе умудрилась освободить себя сама. Хотя, конечно, не обошлось без парашютирования туда советской военной миссии, о чем в годы нашей дружбы с Албанией был даже снят удивительный совместный советско-албанский художественный фильм, почти немедленно положенный на полку.

На самом деле фамилия майора разведуправления Красной Армии, которого сыграл будущий Сухов, была не Андреев, а Иванов. Но сути дела это не меняет. Если быть совсем точными, то тот майор наладил с Албанией военные радиопередачи, а сводки Совинформбюро там слушали уже давно.

"Мы знали и радовались, когда Красная Армия разгромила пять фашистских армий под Сталинградом. Это для нас был огромный праздник. Мы поняли, что мы побеждаем", — вспоминает Яны Кичо Люфи.

Обратим внимание на одну тонкость. Наш новый знакомый окруженных в Сталинграде назвал не "немцами", а "фашистами". Это намного точнее. Кроме фельдмаршала Паулюса и его немецких войск в Сталинградский котел попали и другие агрессоры: венгры, румыны и даже братья-славяне хорваты.

"Албания во все века всегда была с Россией. И в Первой мировой войне, и во Второй. В отличие от соседей болгар и хорватов. Они всегда почему-то, хотя и славяне, воевали вместе с врагами России. Албанцы — народ простой и славный", — отметил Яны Кичо Люфи.

Оккупация Албании фашистами-итальянцами еще в 1939 году прошла почти играючи: итальянцы объявили Албанию своим протекторатом, а ее армию — частью своей. Ну, разве что албанский генерал Спиру Моисиу приказал своим солдатам не подчиняться. Но значительная часть элиты присягнула оккупантам. Почему?

Итальянцы обещали присоединить к Албании земли, заселенные этническими албанцами в соседних Греции, Черногории, Македонии, Сербии и особенно в Косово. Уже тогда в Косово.

В середине поля албанский матч попыталась вернуть тогда британская разведка. Британская спецслужба саботажа и диверсий, которая называлась SOI, высадила своих офицеров в Албании уже в 1940 году. Но и тогда, и потом британцы не очень преуспели в организации дееспособного албанского партизанского движения. Факт есть факт – по-настоящему партизанское движение в Албании развернулось, когда в дело вступили коммунисты.

Ленин — вот кого в Албании уважали все. Дело в том, что в соответствии с Декретом о мире большевики рассекретили тайные договоры царского правительства, один из которых был посвящен разделу об Албании. Публикация этого договора Советской Россией план сорвала.

"В этой великой войне, Второй мировой, албанцы откликнулись с самого начала, как началась война против Советского Союза", — подчеркнул Яны Кичо Люфи.

Но откуда же взялся их лидер Энвер Ходжа, который за считаные месяцы построил организованную партию-ядро сопротивления? До войны он прошел подготовку в Москве.

Из секретных инструкций для албанцев, составленных в Коминтерне 3 ноября 1938 года6 "Борьба против итальянского фашизма должна быть увязана с борьбой против германского фашизма, являющегося его союзником".

Важно, что даже когда большевики и сами стали грешить всякими секретными протоколами, даже и после пакта Молотова — Риббентропа это постановление в отношении Албании никто не отменял. Но когда вскоре после Сталинграда Италия вышла из войны и на ее место в Албании высадились немцы, то началась интрига, которая и сегодня ждет окончательного рассекречивания.

Многие в Англии до сих пор искренне считают, что стремительное выпадение из албанской игры в Британии в 1944 году и попадание Албании в советскую зону влияния связаны с тем, что советский шпион Крот работал в подразделении британской разведки, которая отвечала за Албанию. Так ли это на самом деле?

Соответствующие архивы до сих пор закрыты. Сухой остаток был такой: "При Генеральном штабе албанской партизанской Народно-освободительной армии была советская миссия. Они координировали. Ничего не шло стихийно. Об этом рассказал Яны Кичо Люфи.

В советско-албанском художественном фильме все было изложено совсем кратко: вот в Албании вновь пытаются высадиться британцы, при внимательном рассмотрении видно, что в действительности в съемках задействованы плавсредства и моряки советского Черноморского флота, который перед разрывом советско-албанских отношений открыл в Албании базу. Но вот британцев встречают и партизаны и их советский друг.

Но у Сталина Ходжа перенял и внутренние порядки. Побывав со Сталиным на стадионе "Динамо", свои интриги плел уже и Энвер Ходжа. Он пытался добиться, чтобы единолично общаться со Сталиным, единолично получать все награды, и в первые же годы после войны попытался сделать все возможное, чтобы стереть из памяти народа имена других героев.

"Он был комиссаром, политработником, секретарем Коммунистической партии. И он занимался вопросами партийными. Но роль военного человека выполнял другой — генерал Спиро Моисиу. Он был начальником Генерального штаба и руководил всеми боевыми действиями", — пояснил Яны Кичо Люфи.

Точно так же, как Жуков после Победы был Сталиным побыстрее "задвинут", так и генерал Моисиу. Он скоро оказался вообще не у дел. Хорошо еще, что не расстреляли, как многих других. А Ходжа в начале 1945-го женится на юной партизанке, вместе с которой они "избавят" свое окружение от всех потенциальных соперников. Сначала разругаются с СССР: будут закрыты все совместные проекты, включая совместные фильмы.

Из речи Никита Хрущева на XXI съезде КПСС: "Все то порочное, что было у нас в период культа личности, все это в худшем виде проявляется в албанской Партии труда. Теперь уже ни для кого не секрет, что албанские руководители держатся у власти, прибегая к насилию и произволу".

После смерти Мао Цзэдуна албанская правящая чета рассорится уже и с Китаем и превратила свою страну в изгоя, где каждая семья должна была построить для себя бункер.

Как раз когда все это начиналось, на учебе в СССР оказался наш герой-партизан. "Меня судьба привела, — вспоминает Яны Кичо Люфи. — Я не был согласен с политикой албанского руководства, и за это меня стали преследовать. И я стал искать поддержку у советской власти".



Сегодня он живет на пенсии в Краснодаре. На военной пенсии. Оставшись в СССР, в Советской армии он дослужился до генерал-майора. И мог только дивиться тому, что на его родине Ходжу изображали как гиганта мысли, перед которым трепетали карлики: по албанской коммунистической терминологии — "банда Хрущева, Брежнева и Солженицына". Когда же Ходжа умер, то вскоре и в Албании наступил черед разоблачения своего "культа личности", следствием чего стало то, что, по некоторым сведениям, плита с могилы Ходжи пошла на монумент британским спецназовцам. То были герои. Но история все-таки сложнее. И ее надо, как минимум, знать.