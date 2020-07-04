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Конфликт в Сирии 1 час назад

4 июля 202016:48

Москву удивило заявление Лондона, причастного к убийству мирных жителей

EPA

Москва удивлена реакцией британского МИД, о "неприемлемости" выхода России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, говорится в заявлении МИД. В опубликованном документе напоминается, что участие в механизме носило добровольный характер.

Механизм ООН по деконфликтингу гражданских объектов в Сирии создан в 2014 году. Руководящий документ не является юридически обязывающим инструментом, участие в нем носит добровольный характер. С учетом вышесказанного некоторые заявления вызывают удивление. В частности, высказывание главы МИД Великобритании о том, что "выход России ... является неоправданным и неприемлемым, нарушает нормы международного гуманитарного права". При этом высказывание принадлежит представителю страны, вооруженные силы которой нанесли более 4,5тысячи воздушных ударов по территории Сирии и Ирака.

Это лишний раз подтверждает откровенную политизацию сирийского гуманитарного досье и неприкрытое желание использовать его в целях, далеких от реальной заботы о мирных людях,  заключили в российском МИД.

Москва не раз выступала с критикой работы механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии и объявила ООН, что прекращает участие в нем.

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