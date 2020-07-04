Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на игру с "Бетисом"

Пресс-служба испанского клуба "Сельта" опубликовала стартовый состав на встречу 34-го тура чемпионата Испании по футболу против "Бетиса". С первых минут на поле в Виго появится российский нападающий "небесных" Федор Смолов.

Вместе с ним в стартовый состав попали Бланко, Васкес, Мурильо, Араухо, Оласа, Йокушлу, Бельтран, Рафинья, Нолито и Аспас.

Встреча между "Сельтой" и "Бетисом" состоится 4 июля. Она пройдет в Виго и начнется в 18:00 по московскому времени.