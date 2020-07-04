Виктор Проскурин был гением и настоящим мужиком

В Москве предали земле тело Виктора Проскурина. Давайте и мы помянем его еще раз. Прощание проходило в Театральном институте имени Щукина, в котором учился заслуженный артист.

Прощание на сцене родного Щукинского училища вышло скромным, не по таланту. Карантин, отпуска, дачный сезон… Уход народного артиста застал всех врасплох, несмотря на полуторамесячное заточение в больнице, куда никого не пускали. Он не хандрил — писал, репетировал, радовал близких.

Среди огромных розовых букетов — незабудки, оставленные в подъезде благодарным зрителем. Любовь была всесоюзной.

"Очень мощный. С одной стороны, абсолютно понятный, ясный, прозрачный, а с другой, — абсолютный непостижимый. Я встречал таких людей в своей жизни. Вроде бы маленький, вроде бы щупленький, но такие, но, не мельтешащий, абсолютно конкретный, говорят, уходящая натура, уходящая эпоха. Он — один из представителей этой уходящей натуры и уходящей эпохи. Очень серьезный, большой человек, артист, такой человек-стержень", — отметил актер Александр Рапопорт.

После "Большой перемены" — еще почти полсотни работ, среди которых — многодетный отец, англичанин с восточными корнями, капитан Блинов, сразу и безоговорочно влюбляющий в себя.

"Его тяжелый характер — это миф. У него просто была острая реакция на фальшь. Он не терпел ни человеческую, ни актерскую фальшь. Он был честный, прямой, открытый человек", — вспоминает актриса Елена Скороходова.

Он был максималистом, отсюда и разговоры про сложный характер, — сказала Ирина Хонда, супруга Проскурина. Внешне суровый, но трогательный и нежный.

Аплодисменты благодарных зрителей и горечь в глазах коллег — он так и не сыграл свою главную роль, не сделал и половины того, что мог.

"В двух словах не охарактеризуешь: настоящий мужик, с харизмой, с бешеным темпераментом, гениальной головой. В общем, все то, что было, об этом будем теперь только помнить", — подчеркнул заслуженный артист России Георгий Мартиросьян.