4 июля 202018:26

"Арсенал" в меньшинстве обыграл "Динамо" в выездном матче

Instagram

Матчем в Москве между столичным "Динамо" и тульским "Арсеналом" стартовала программа 26-го тура чемпионата России по футболу. "Пушкари" добились на выезде победы со счетом 1:0, большую часть встречи проведя в меньшинстве.

Гости вышли вперед на 17-й минуте, когда Евгений Луценко сыграл на опережение в штрафной, пробив в одно касание под перекладину ворот Антона Шунина. Еще до перерыва тульская команда осталась в меньшинстве: за вторую желтую карточку на 35-й минуте игры был удален с поля Кирилл Комбаров.

Во втором тайме динамовцы пытались использовать численное преимущество, однако пробить Егора Шамова бело-голубым так и не удалось.

"Арсенал" набрал 31 очко и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. "Динамо" с 32 баллами осталось восьмым.

Сейчас

18:48

На Украине осквернили памятники погибшим военным

18:38

МИД: американцы признались, что не в курсе проведения Россией ядерных испытаний

16:09

Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище

15:18

Следком обжаловал решение замгенпрокурора

15:18

200 тысяч каталонцев изолируют из-за вспышки коронавируса

14:31

Скоростной лимит на платных трассах могут поднять

13:53

В Таджикистане произошло землетрясение

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

МИД: американцы признались, что не в курсе проведения Россией ядерных испытаний

МИД: американцы признались, что не в курсе проведения Россией ядерных испытаний

34 минуты назад
Пожар в церкви XIX века: молния ударила не в крест

Пожар в церкви XIX века: молния ударила не в крест

53 минуты назад
Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили

Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили

2 часа назад
Зеленский указал на "позор для страны"

Зеленский указал на "позор для страны"

1 час назад
Грандиозная афера Никиты Александра

Грандиозная афера Никиты Александра

32 минуты назад
200 тысяч каталонцев изолируют из-за вспышки коронавируса

200 тысяч каталонцев изолируют из-за вспышки коронавируса

4 часа назад
Опубликован обновленный вариант Конституции

Опубликован обновленный вариант Конституции

3 часа назад
Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

6 часов назад
Водитель легковой машины снес протестующих на трассе в США. Видео

Водитель легковой машины снес протестующих на трассе в США. Видео

3 часа назад
Лахова, пожаловавшаяся Путину на мороженое, приравняла радугу к свастике

Лахова, пожаловавшаяся Путину на мороженое, приравняла радугу к свастике

1 час назад
МИД России напомнил об американском "секрете Полишинеля"

МИД России напомнил об американском "секрете Полишинеля"

5 часов назад
Скоростной лимит на платных трассах могут поднять

Скоростной лимит на платных трассах могут поднять

4 часа назад
Профессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии

Профессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии

4 часа назад
Кино по выходным: тернистый путь к настоящей любви

Кино по выходным: тернистый путь к настоящей любви

6 часов назад
Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский призвал российских программистов оставаться в России

Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский призвал российских программистов оставаться в России

03.07.2020 16:19
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
Президенту Украины объяснили, почему Россия может выдвигать к ней требования

Президенту Украины объяснили, почему Россия может выдвигать к ней требования

20 минут назад
Буффон стал рекордсменом по числу матчей в Серии А

Буффон стал рекордсменом по числу матчей в Серии А

24 минуты назад
На Украине осквернили памятники погибшим военным

На Украине осквернили памятники погибшим военным

34 минуты назад
Митрополит Иларион о поправках, храме Святой Софии и расколе в православном мире

Митрополит Иларион о поправках, храме Святой Софии и расколе в православном мире

44 минуты назад
Модник, купивший золотую маску от коронавируса, носит ее на обычных резинках

Модник, купивший золотую маску от коронавируса, носит ее на обычных резинках

57 минут назад
"Арсенал" в меньшинстве обыграл "Динамо" в выездном матче

"Арсенал" в меньшинстве обыграл "Динамо" в выездном матче

1 час назад
Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции

Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции

1 час назад
Адвокат Ефремова признал, что "есть ДТП и есть труп", а слухи об эпилепсии опроверг

Адвокат Ефремова признал, что "есть ДТП и есть труп", а слухи об эпилепсии опроверг

1 час назад
Двое погибших: машину разорвало на части после столкновения со столбом

Двое погибших: машину разорвало на части после столкновения со столбом

1 час назад
Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии

Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии

2 часа назад
Врач посоветовал полезную позу для сна и описал вредные

Врач посоветовал полезную позу для сна и описал вредные

2 часа назад
Россия призвала обойтись без чрезвычайных мер по ядерной сделке

Россия призвала обойтись без чрезвычайных мер по ядерной сделке

2 часа назад
Силовики накрыли сеть подпольных казино в Волгограде, задержано более 30 человек

Силовики накрыли сеть подпольных казино в Волгограде, задержано более 30 человек

2 часа назад
Москву удивило заявление Лондона, причастного к убийству мирных жителей

Москву удивило заявление Лондона, причастного к убийству мирных жителей

2 часа назад
Виктора Проскурина похоронили, сообщила его жена

Виктора Проскурина похоронили, сообщила его жена

3 часа назад
Захарова заявила, что европолитики расписались в собственном бессилии

Захарова заявила, что европолитики расписались в собственном бессилии

3 часа назад
Британия подумывает о расширении военного присутствия в Азии

Британия подумывает о расширении военного присутствия в Азии

3 часа назад
НХЛ назвала 16 лучших защитников лиги. Среди них нет россиян

НХЛ назвала 16 лучших защитников лиги. Среди них нет россиян

3 часа назад
Любитель подводной охоты стал жертвой акулы

Любитель подводной охоты стал жертвой акулы

4 часа назад
Формула-1. Хэмилтон – лучший в третьей практике Гран-при Австрии, Квят – 14-й

Формула-1. Хэмилтон – лучший в третьей практике Гран-при Австрии, Квят – 14-й

4 часа назад
Трамп пренебрег пожарной безопасностью, индейцы потребовали взорвать Рашмор

Трамп пренебрег пожарной безопасностью, индейцы потребовали взорвать Рашмор

5 часов назад
Элджея все же пустят на Украину

Элджея все же пустят на Украину

5 часов назад
Ирина Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

Ирина Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

5 часов назад
Полицейские получили травмы при попытке разогнать вечеринку в Лондоне. Видео

Полицейские получили травмы при попытке разогнать вечеринку в Лондоне. Видео

5 часов назад
Россия считает, что США пытаются "посеять неуверенность среди европейцев"

Россия считает, что США пытаются "посеять неуверенность среди европейцев"

6 часов назад
Мясников поведал историю про кота в бане

Мясников поведал историю про кота в бане

6 часов назад
Мороженое помогает выявить серьезное заболевание

Мороженое помогает выявить серьезное заболевание

6 часов назад
Мясников рассказал о противоонкологических диетах

Мясников рассказал о противоонкологических диетах

7 часов назад
МИД отреагировал на странные заявления и глупые обвинения в адрес Москвы

МИД отреагировал на странные заявления и глупые обвинения в адрес Москвы

7 часов назад
Правительству предложили в два раза увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Правительству предложили в два раза увеличить налоговый вычет при покупке жилья

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку