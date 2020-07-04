"Арсенал" в меньшинстве обыграл "Динамо" в выездном матче

Матчем в Москве между столичным "Динамо" и тульским "Арсеналом" стартовала программа 26-го тура чемпионата России по футболу. "Пушкари" добились на выезде победы со счетом 1:0, большую часть встречи проведя в меньшинстве.

Гости вышли вперед на 17-й минуте, когда Евгений Луценко сыграл на опережение в штрафной, пробив в одно касание под перекладину ворот Антона Шунина. Еще до перерыва тульская команда осталась в меньшинстве: за вторую желтую карточку на 35-й минуте игры был удален с поля Кирилл Комбаров.

Во втором тайме динамовцы пытались использовать численное преимущество, однако пробить Егора Шамова бело-голубым так и не удалось.

"Арсенал" набрал 31 очко и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. "Динамо" с 32 баллами осталось восьмым.