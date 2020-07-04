United Launch Alliance получила ракетный двигатель, призванный заменить РД-180

Компания United Launch Alliance получила первый ракетный двигатель BE-4 от Blue Origin, сообщается в "Твиттер" компании.

При этом ВЕ-4 не серийный агрегат, он был создан для испытаний с носителем на замену российским РД-180. Второй ВЕ-4 будет поставлен до конца июля, сообщает Space News.

РД-180 – ракетный двигатель российского производства, которым оснащаются ракеты США семейства Atlas. Предполагается, что силовая установка ВЕ-4 будет работать на первой ступени нового носителя Vulcan.

Согласно прогнозу журнала National Interest, несмотря на запрет использовать РД-180, американские ВВС не смогут от них отказаться минимум до 2024 года. То же признал и американский конгресс.