На аттракционе "Формула-1" погибла женщина

В парке развлечений Сен-Поль, расположенном во французском департаменте Уаза, из тележки аттракциона "Формула-1" выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

По сообщению местной газеты Courrier picard, на место происшествия срочно приехали пожарные и скорая помощь. Медики пытались помочь пострадавшей, но не смогли. Женщине было около 40 лет.

Сам парк продолжает работать, но территория, где случилось несчастье, закрыта.

В 2009 году с этого же аттракциона упала 35-летняя женщина, она также погибла.