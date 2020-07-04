"Манчестер Юнайтед" отправил пять мячей в ворота "Борнмута"

В чемпионате Англии по футболу завершилась игра 33-го тура между "Манчестер Юнайтед" и "Борнмутом". Команда Уле-Гуннара Сульшера на своем поле одержала уверенную победу, разгромив соперника со счетом 5:2.

В составе "красных дьяволов" дубль оформил Мейсон Гринвуд (29-я и 54-я минуты). Также за хозяев поля отличились , Маркус Рэшфорд (35-я), Антони Марсьяль (45-я) и Бруну Фернандеш (59-я). У "Бормута" авторами голов стали Джуниор Станислас (15-я) и Джошуа Кинг (49-я).

"Манчестер Юнайтед" набрал 55 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Борнмут" с 27 баллами занимает 19-ю строчку.