МИД попросил россиян, не уведомивших о своем возвращении, вернуть деньги

Российское внешнеполитическое ведомство попросило россиян вернуть деньги, перечисленные с избытком. Просьба касается россиян, которые не смогли вернуться на родину из-за коронавируса вовремя, получали помощь от российского правительства, а затем приехали без уведомления.

Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с другими странами, исключение – спецрейсы, вывозные, грузовые почтовые. Для помощи гражданам правительство выделило сначала 500 млн рублей, затем еще 536 миллионов. На портале госуслуг можно было заполнить соответствующую форму.

Гражданам, не исполнившим свои обязательства по уведомлению, на госуслугах пришло личной сообщение с указанием суммы. Срок возврата – 5 дней, передает РИА Новости.