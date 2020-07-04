День независимости США отметился рекордами по поеданию хот-догов

Победительницей ежегодных соревнований по поеданию хот-догов Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest, которые проводятся в Нью-Йорке 4 июля, в День независимости США, среди женщин, стала американка Мики Судо. Она умудрилась съесть 48 с половиной булок с сосиской за 10 минут, установив новый рекорд.

Обычно состязания проходят у закусочной Nathan's Famous, расположенной на углу Серф и Стилвел авеню в Бруклине, и в них участвуют 15 человек. Но в этом году в связи с распространением коронавируса конкурс перенесли в другое место. Оно было засекречено. Соревнования проводились без зрителей, количество участниц тоже было уменьшено — до пяти человек. Они сидели в помещении за прозрачными перегородками. Трансляцию вел один из американских телеканалов.

Мики Судо побеждает в соревнованиях уже шестой год подряд, с 2014 года. В минувшем году она съела 31 хот-дог, а прошлый рекорд, также принадлежащий ей, относится к 2017 году: тогда женщина умяла 41 булку с сосиской.

По окончании соревнований Судо сообщила, что чувствует себя хорошо, и пожалела, что ее не поддерживали болельщики, пишет РИА Новости.

Первое состязание по поеданию хот-догов на скорость прошло в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен ан спор съел 13 штук за 12 минут. С тех пор они проводились каждый год, кроме лет Второй мировой войны. Отдельный турнир среди женщин проходит с 2011 года. В 2017 году житель Сан-Хосе Джо Честнат по прозвищу "Челюсти" съел за 10 минут 72 булки с сосиской. В этом году он также побил своей же мировой рекорд в конкурсе, за 10 минут проглотив 75 штук. Он становился победителем конкурса в 2007, 2009, 2013, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. После состязаний он признался, что было тяжело, поскольку и хот-доги были хорошие, и поддержки болельщиков не хватало.