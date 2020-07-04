Умер глава Всеукраинского совета церквей Василий Райчинец

Глава Всеукраинского совета церквей, старший епископ Украинской Евангельской Церкви Василий Райчинец скончался в возрасте 67 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Об этом написал пастор Анатолий Якобчук в своем Fb.

Василий Райчинец родился в 1952 году в многодетной семье проповедника из Закарпатья. в селе Поляна, Закарпатской области, в многодетной семье проповедника. Получил богословское образование в начале 1980-х.