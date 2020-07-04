Российский военный найден мертвым в Гюмри

В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник. Нашли его во внеслужебное время на съемной квартире без признаков насильственной смерти, проинформировали в ЮВО.

Местные СМИ сообщили, что рядом с телом молодого человека полицейские обнаружили письмо.