В московской больнице один пациент насмерть забил другого ходунками

В одной из московских больниц один пациент насмерть забил соседа по палате ходунками.

По сообщению столичного главка Следственного комитета РФ, ЧП произошло в медучреждении на севере Москвы. Пациента 1942 года рождения избил ходунками мужчина 1946 года рождения. Из-за чего произошла ссора, не сообщается. Пострадавшего отправили в реанимацию, но это не помогло, и он скончался.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Преступника отправили под домашний арест.